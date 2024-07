Pregled - svet, 7. 7. (nedelja)

SPREMENJENOPARIZ - V drugem krogu parlamentarnih volitev v Franciji nobena stran ni dobila absolutne večine. Glede na projekcije štirih institutov je v vodstvu leva Nova ljudska fronta (NFL), ki naj bi imela med 172 in 215 poslancev v narodni skupščini, na drugem mestu je sredinsko zavezništvo predsednika Emmanuela Macrona z med 150 in 180 sedeži. Skrajno desni Nacionalni zbor, ki so mu ankete pred volitvami napovedovale zmago, pa je šele tretji in naj bi imel med 115 in 155 poslancev.

TRST - Papež Frančišek je z mašo na Trgu enotnosti sklenil 50. Socialni teden katoličanov v Italiji, ki je potekal na temo demokracije. Papež je poudaril, da v današnjem svetu demokracija ni dobrega zdravja ter posvaril pred populizmi. V pridigi je opozoril na krivice in pozval k pomoči migrantom, ki prihajajo po balkanski poti.

GAZA/TEL AVIV - V izraelskem zračnem napadu na šolo v begunskem taborišču Nuseirat v osrednjem delu območja Gaze je bilo po podatkih palestinskih oblasti v soboto ubitih najmanj 16 Palestincev, ranjenih pa 50. Izraelska vojska je sporočila, da so bili tarča napada palestinski skrajneži. Vojna na območju Gaze se medtem nadaljuje že deseti mesec, v Izraelu so ob tem potekali protivladni protesti z zahtevo za osvoboditev talcev, ki jih je zajel Hamas.

PRIJEDOR - Skozi mesto v BiH je imela v okviru obeleževanja ofenzive na Kozari slovesno parado vojska sosednje Srbije. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je njihovo parado pospremil z besedo Končno, medtem ko se postavlja vprašanje, ali so jim oblasti v Sarajevu dovolile vstop v državo.

CATANIA - Vulkan Etna na Siciliji je ponoči znova bruhal lavo in pepel. Oblak pepela se je po navedbah italijanskega instituta za geofiziko dvigal pet kilometrov visoko, a se izbruh počasi umirja. Letališče v Catanii, ki so ga v petek zaprli zaradi pepela na pristajalni stezi, znova deluje. Še vedno je aktiven tudi vulkan Stromboli.

ZÜRICH/PRAGA/VARŠAVA/LINZ - Zaradi dežja se je na jugu Švice sprožil zemeljski plaz ter zaprl dostop do doline Muggio ob meji z Italijo, v kateri je devet vasi. Za zdaj sicer ni poročil o mrtvih ali pogrešanih. Smrtno žrtev je medtem terjalo neurje na Češkem, na Poljskem pa je bilo poškodovanih več otrok, ko je sunek vetra prevrnil napihljiva gradova. V Linzu v Avstriji je bilo poškodovanih šest oseb, od tega štirje otroci, ko se je neurje razbesnelo med ulično zabavo.

MONTEVIDEO - V domu upokojencev v Urugvaju je v požaru umrlo deset starostnikov. Požar je v zgradbi v središču mesta, v kateri je bilo šest sob za starostnike, zgodaj zjutraj po lokalnem času izbruhnil v skupnem prostoru, vzrok pa za zdaj še ni znan. Žrtve so umrle zaradi vdihavanja dima.

KARLOVY VARY - Na 58. filmskem festivalu v Karlovyh Varyh je kristalni globus za najboljši film v soboto prejel britanski dokumentarni film A Sudden Glimpse to Deeper Things v režiji Marka Cousinsa. Nagrajeni dokumentarec prinaša portret ene najpomembnejših britanskih abstraktnih umetnic, slikarke Wilhelmine Barns-Graham.

PAMPLONA - Prvi dan teka pred biki med letošnjim festivalom San Fermin je bilo poškodovanih šest ljudi, eden huje. Tradicionalni festival, ki bo potekal do 14. julija, so odprli v soboto.