Pregled - šport, 6. 7. (sobota)

Ljubljana, 6. julija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 6. julija.

PIREJ - Slovenska košarkarska reprezentanca se je po porazu proti Grčiji poslovila od sanj o drugem zaporednem nastopu na olimpijskih igrah. V polfinalu kvalifikacijskega turnirja v Pireju je morala priznati premoč gostiteljem, ki so bili boljši z 68:96 (32:14, 47:33, 66:50). Pri Sloveniji je Luka Dončić zbral 21 točk, 7 skokov in 5 podaj ter imel 10 izgubljenih žog. Josh Nebo je prispeval 17 točk. Grčija se bo v finalu v nedeljo zvečer za edino olimpijsko vozovnico iz Pireja pomerila s Hrvaško, ki je premagala Dominikansko republiko z 80:77.

DIJON - Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty) je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Semur-en-Auxoisa do Colombey-les-Deux-Eglisesa (183,4 km) je bil najboljši v sprintu glavnine. Vodstvo v skupnem seštevku je obdržal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima še naprej 33 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 1:15 minute pred tretjeuvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je skupno četrti z 1:36 minute zaostanka.

BERLIN - Nizozemska nogometna reprezentanca je v tekmi četrtfinala na evropskem prvenstvu v Berlinu z 2:1 (0:1) premagala Turčijo. Nizozemci se bodo v sredo v polfinalu merili z Angleži, ki so danes v Düsseldorfu po streljanju enajstmetrovk ugnali Švicarje s 5:3. Drugi polfinalni par je Španija - Francija.

LJUBLJANA - Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Miran Pavlin bo postal športni direktor Nottingham Foresta, poroča časnik Delo. S tem bo tudi prvi Slovenec v vodstveni strukturi kluba iz angleške premier league. Dvainpetdesetletni Pavlin, tudi udeleženec EP 2000 in SP 2002, je v zadnjih štirih letih vodil področje reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije. Novo službeno mesto na Otoku bo prevzel 15. julija.

WIMBLEDON - Srbski teniški igralec Novak Đoković se je po zmagi nad Avstralcem Alexeijem Popyrinom s 4:6, 6:3, 6:4 in 7:6 (3) uvrstil v osmino finala turnirja za grand slam v Wimbledonu. Preboj med 16 je spodletel prvopostavljeni Poljakinji Igi Swiatek, od nje je bila boljša Kazahstanka Julija Putinceva, ki je zmagala s 3:6, 6:1 in 6:2.

ALBERTVILLE - Slovenska predstavnica v gorskem kolesarstvu Monika Hrastnik je na peti postaji svetovnega pokala v spustu v francoskem Les Getsu zasedla sedmo mesto. V zahtevnih razmerah na blatni progi je slavila Italijanka Eleonora Farina.

SACHSENRING - Španec Jorge Martin (Pramac Ducati), vodilni v seštevku sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu, je zmagovalec sprinterske dirke razreda motoGP na nemškem Sachsenringu. Njegov najbližji zasledovalec, svetovni prvak Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je bil tretji.