Pregled - šport, 5. 7. (petek)

STUTTGART/HAMBURG - Francija in Španija sta polfinalista nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji. V prvem četrtfinalu so Španci po podaljšku z 2:1 premagali gostitelje Nemce, v drugem pa so Francozi v Hamburgu po streljanju enajstmetrovk premagali Portugalsko s 5:3. V soboto bosta na vrsti še zadnja dva četrtfinalna obračuna. Ob 18. uri bosta v Düsseldorfu igrala Anglija in Švica, ob 21. pa v Berlinu še Nizozemska in Turčija.

DIJON - Belgijski as Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je zmagovalec vožnje na čas v sedmi etapi kolesarske dirke po Franciji. Na 25,3 km dolgi trasi med Nuits-Saint-Georgesom in Gevrey-Chambertinom je za 12 sekund ugnal slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, ki ostaja v rumeni majici vodilnega. Drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je kot olimpijski prvak iz Tokia zasedel tretje mesto z zaostankom 34 sekund in v skupnem seštevku pridobil eno mesto. V razvrstitvi ima po sedmih etapah Pogačar 33 sekund naskoka pred Evenepoelom, tretji pa je Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki je bil danes četrti z zaostankom 37 sekund. V seštevku Vingegaard zdaj zaostaja 1:15, Roglič pa na četrtem 1:36 minute.

STUTTGART - Reprezentanca Španije je prvi polfinalist evropskega prvenstva v Nemčiji. V prvem četrtfinalu v Stuttgartu je Španija po podaljšku z 2:1 (0:0, 1:1) premagala gostiteljico Nemčijo. Za Španijo je danes prvi zadel Dani Olmo (51.), izenačil je Florian Wirtz v 89. minuti, v podaljšku pa je v 119. minuti zmago Španiji zagotovil Mikel Merino.

WIMBLEDON - Prvi nosilec Jannik Sinner se je brez težav prebil v osmino finala turnirja za grand slam v Wimbledonu. Visokorasli Italijan je Srba Miomirja Kecmanovića premagal s 6:1, 6:4 in 6:2, tretjepostavljeni Španec Carlos Alcaraz pa je po hudem boju izločil Američana Francesa Tiafoeja s 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (2) in 6:2. V ženski konkurenci se je med 16 prebila 20-letna Američanka Coco Gauff po zmagi nad britansko kvalifikantko Sonay Kartal s 6:4 in 6:0, domače ljubitelje tenisa pa je na noge dvignila Emma Raducanu. Zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku 2021 je bila boljša od devetopostavljene Grkinje Marie Sakari s 6:2 in 6:3.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so po današnjem žrebu dobili nasprotnike v prihajajoči sezoni evropskega pokala. Slovenski prvaki bodo igrali v skupini B, tekmeci bodo med drugimi Valencia, finalist zadnje sezone Bourg en Bresse, Hamburg in Aris. Poleg španske, francoske, nemške in grške ekipe so v tej skupini še izraelski Hapoel Jeruzalem, turška Ankara, italijanska Umana Reyer iz Benetk, litovski Panevežys in romunska Cluj-Napoca.

KARLSTAD - Evropski prvak in svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu zmagal s 67,91 metra. Drugo mesto je osvojil domačin Daniel Stahl. Olimpijski zmagovalec iz Tokia 2021 je dosegel 66,81 m. Tretji je bil Portugalec Emanuel Sousa z 62,72 m.

LIPTOVSKY MIKULAŠ - Prvi dan končnih odločitev v posamični konkurenci svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v slovaškem Liptovskem Mikulašu je slovenski ekipi prinesel veliko veselja. Za komplet kolajn so poskrbeli Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar in Lan Tominc.

PARIZ - Vse kaže, da bo imela Slovenija na olimpijskih igrah v Parizu tudi moškega predstavnika v judu. Danes je vabilo za nastop na igrah prejel tekmovalec mariborskega Branika Enej Marinič, ki je bil v čakalnici kategorije do 100 kg na prvem mestu. Skupaj je zdaj na seznamu za igre šest slovenskih judoistov. Že po svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju so si nastop na igrah priborile Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 53 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg).