Pregled - svet, 5. 7. (petek)

MOSKVA - Madžarski premier Viktor Orban je obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ruski voditelj je po pogovorih, ki jih je sicer označil za odkrite in koristne, ponovil svoje stališče, da bi Kijev moral umakniti sile iz štirih vzhodnih regij. Orban, ki si prizadeva za pogajanja med Kijevom in Moskvo, je priznal, da bo za vzpostavitev miru potrebnih še veliko korakov. Do Orbanovega obiska so bili kritični v številnih evropskih prestolnicah, vključno s Kijevom.

LONDON - V Veliki Britaniji so se po 14 letih vladavine konservativcev na oblast vrnili laburisti pod vodstvom premierja Keira Starmerja, ki ob prepričljivi večini v parlamentu obljubljajo prenovo države. Konservativci so doživeli najhujši poraz v sodobni zgodovini. Odgovornost zanj je prevzel dosedanji premier Rishi Sunak, ki odhaja s položaja. Laburisti so si glede na trenutne izide - manjkajo še rezultati iz dveh volilnih enot - v 650-članskem parlamentu zagotovili 412 poslancev, kar je kar 211 več kot na predhodnih volitvah leta 2019. Starmer je medtem že imenoval ministrice in ministre nove vlade.

BRUSELJ - Evropska unija je že čestitala vodji britanskih laburistov Keiru Starmerju za zmago na volitvah. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je sporočil, da se veseli sodelovanja z novo vlado. Čestitke bodočemu premierju namenjajo tudi drugi svetovni voditelji, med njimi francoski predsednik Emmanuel Macron, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in kanadski premier Justin Trudeau.

BRUSELJ - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je izrazil pričakovanje, da bo zavezništvo prihodnje leto Ukrajini namenilo za 40 milijard evrov vojaške pomoči. Na novinarski konferenci pred torkovim vrhom v Washingtonu je tudi napovedal, da bodo članice na vrhu sprejele nove obsežne zaveze o podpori Ukrajini, ki se brani pred rusko invazijo. Članice naj medtem ne bi podprle njegovega načrta o dolgoročni finančni zavezi za Ukrajino, ki bi znašala 40 milijard evrov na leto. Z njim je skušal okrepiti podporo zavezništva Ukrajini v primeru, da bi Donald Trump, ki je bil že večkrat kritičen do Nata, januarja 2025 znova postal predsednik ZDA.

BERLIN - Nemška vladna koalicija je po več tednih napornih pogajanj dosegla dogovor o proračunu za prihodnje leto. Kot je po pogovorih sporočil kancler Olaf Scholz, bo vlada o osnutku proračuna odločala sredi meseca. Ta med drugim predvideva zvišanje obrambnih izdatkov in ohranja t. i. dolžniško zavoro, ki omejuje zadolževanje vlade.

RAMALA - Izraelske oblasti so odobrile širitev nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, je v četrtek opozorila izraelska nevladna organizacija Mir zdaj in pojasnila, da to vključuje gradnjo 5295 stanovanjskih enot. Dodala je še, da je Izrael hkrati legaliziral tri naselbine.

RAMALA/GAZA - Izraelska vojska je znova izvedla racije v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu, v katerih je bilo ubitih sedem ljudi. Skupno je bilo tako v tem tednu v izraelskih racijah na Zahodnem bregu ubitih že najmanj 14 Palestincev. Izrael je nadaljeval tudi napade na Gazo.

TEHERAN - V Iranu je potekal drugi krog predsedniških volitev, ki ga je na volišču v Teheranu tradicionalno odprl vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej in pri tem pozval Irance, naj oddajo glas, potem ko se prvega kroga ni udeležila več kot polovica volilnih upravičencev. V drugi krog sta se uvrstila reformistični poslanec Masud Pezeškian in skrajno konservativni nekdanji jedrski pogajalec Said Džalili.

MOSKVA/KIJEV - Ruska zračna obramba je nad regijama Krasnodar in Rostov ter nad ukrajinsko regijo Zaporožje, ki si jo je Moskva nezakonito priključila leta 2022, sestrelila 50 ukrajinskih dronov. Napad na Krasnodar je po navedbah lokalnih oblasti terjal eno smrtno žrtev, še pet jih je bilo ranjenih. O napadih medtem poročajo tudi iz Ukrajine, kjer je bilo v medsebojnem obstreljevanju ubitih najmanj sedem civilistov.

MADRID - Španska ultrakonservativna stranka Vox je sporočila, da zapušča skupino Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) v Evropskem parlamentu in se pridružuje novemu evropskemu zavezništvu madžarskega premierja Viktorja Orbana Domoljubi za Evropo. Vox je pri tem zatrdil, da z vodjo ECR, italijansko premierko Giorgio Meloni, ostajajo zavezniki.

RIM - V Italiji že nekaj dni opažajo povečano dejavnost vulkanov, predvsem Etne na Siciliji in ognjenika na otoku Stromboli. Zaradi pepela, ki ga je bruhala Etna, so davi začasno zaprli letališče v Catanii. Na Stromboliju pa je civilna zaščita razglasila rdeče opozorilo, potem ko je prišlo do močnega izbruha in izliva lave.

BEOGRAD - Srbski notranji minister Ivica Dačić je z zmanjšanjem varnostnih tveganj po sobotnem napadu pred izraelskim veleposlaništvom, v katerem je bil ranjen policist in ubit napadalec, preklical rdeče opozorilo. Po preklicu ukrepov najvišje rdeče stopnje v Srbiji velja rumeno opozorilo, ki pomeni zmerno raven teroristične grožnje.

NOUAKCHOTT - Pred obalo Mavretanije je v ponedeljek življenje izgubilo 89 ljudi, potem ko se je njihov čoln prevrnil v bližini mesta Ndiago blizu meje s Senegalom. Obalna straža je z ladje uspela rešiti devet ljudi, med njimi petletno deklico. Pogrešajo še 72 ljudi. Domnevajo, da so bili na poti proti Kanarskim otokom.