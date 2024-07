S 30. taborom Slovencev po svetu danes zaključek srečanja Dobrodošli doma

Ljubljana, 7. julija - V Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani bo danes potekal 30. tabor Slovencev po svetu, s katerim se bo zaključilo tradicionalno srečanje Slovencev iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma. Ob maši in kulturnem programu so pripravili tudi razstavo o dosedanjih taborih ter okroglo mizo o izkušnjah slovenskih izseljencev ob vrnitvi v Slovenijo.

Tabor se bo začel ob 17. uri z mašo za Slovence doma in po svetu, ki jo bo ob somaševanju izseljenskih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.

Nato bosta navzoče nagovorila državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar in Uroš Zorn, predsednik Izseljenskega društva Slovenija v svetu (SVS), ki vsako leto pripravlja tabor.

Sledila bo okrogla miza z naslovom "Ali Slovenija dovolj pomaga priseljenim Slovencem? Izkušnje slovenskih izseljencev ob prihodu v Slovenijo", na kateri bo sodeloval tudi predavatelj na Katoliškem inštitutu Andrej Fink.

V kulturnem programu bodo nastopili dijaki in ansambel Ostanki iz Argentine ter slovenski plesni ansambel Triglav iz Winnipega v Kanadi. Na ogled pa bo razstava z naslovom Tabori Slovencev po svetu, so sporočili iz SVS.

Letošnje tradicionalno vseslovensko srečanje Dobrodošli doma se je začelo 27. junija v državnem zboru z 20. vseslovenskim srečanjem mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu. Na njem je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon napovedal nadaljnjo podporo mladim s štipendijami. V okviru gospodarskega sodelovanja pa njegov urad načrtuje podporo zagonskim podjetjem, medtem ko bo jeseni zaživela zamejska športna koordinacija, je povedal.

Osrednji dogodek srečanja pa je potekal 29. junija v Celju. Pripravili so pester kulturni program, zbrane pa so nagovorili predsednik Slovenske izseljenske matice Boris Jesih, celjski župan Matija Kovač ter minister Arčon. Minister je poudaril, da je lepota tega dogodka v tem, da vidimo, kako velika je v resnici Slovenija, kako veliko je naše srce in koliko udeleženci srečanja dajejo na pomen kulture in ohranjanje identitete.

Letos so program srečanja Dobrodošli doma pripravili Slovenska izseljenska matica v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom, Rafaelovo družbo in Izseljenskim društvom Slovenija v svetu. Financiral ga je urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, so sporočili iz urada.