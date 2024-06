Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori

Ljubljana, 27. junija - V državnem zboru danes poteka 20. vseslovensko srečanje mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu. Podpredsednik vlade in pristojni minister Matej Arčon je napovedal nadaljnjo podporo mladim v obliki štipendij, hkrati pa bo njegov urad v prihodnje okrepil podporo zagonskim podjetjem in ustanovil zamejsko športno koordinacijo.

Na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu bodo mladim še naprej s štipendijami omogočali spoznavanje slovenskega jezika in študij v Sloveniji ter financirali poletne tabore, šole in kulturne dejavnosti, je napovedal Arčon in menil, da je treba mladim omogočiti vrnitev ali selitev v Slovenijo.

Urad po njegovih besedah podpira ambiciozne projekte, kot je lani odprti prireditveni prostor iKult v Celovcu. V okviru gospodarskega sodelovanja načrtujejo podporo zagonskim podjetjem, medtem ko bo jeseni zaživela tudi zamejska športna koordinacija.

V uvodu v celodnevno srečanje, ki ga je pripravila komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, so spregovorili mladi Slovenci iz zamejstva in sveta.

Slovenka iz Avstralije Julija Cvetković je povedala, da jo je družina vedno opominjala na to, da doma govorijo slovensko. "Če hočeš biti Slovenec, to si in jaz hočem biti Slovenka, tako da ne potrebujem pomoči, ker imam voljo in željo, da širim kulturo naprej s svojimi otroki in s celo Avstralijo," je dejala Cvetković.

Član slovenske skupnosti na Hrvaškem in mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja Natko Štiglić je opozoril na relativno nevidnost slovenske manjšine na Hrvaškem, kjer sicer deluje 17 slovenskih društev.

"Slovenci na Hrvaškem še vedno nimamo dnevnega, tedenskega ali mesečnega časopisa, radijskega ali televizijskega programa, dvojezičnih ali samo slovenskih šol, predšolskih ustanov, kjer bi bilo možno učenje slovenskega jezika, kulturnih centrov (...), gospodarskih združenj in še marsičesa drugega, kar obstaja v sosednjih državah," je dejal Štiglić in navedel popis prebivalstva iz leta 2021, ki kaže, da število Slovencev na Hrvaškem vztrajno upada, medtem ko povprečna starost pripadnikov manjšine, ki je 60 let, narašča.

Štiglić je izpostavil dobro prakso na hrvaških šolah, kjer obstaja možnost učenja slovenskega jezika kot maternega jezika, kar je pravica, ki so jo začeli intenzivno uresničevati po letu 2011. Trenutno se v 11 šolah 350 učencev in dijakov uči slovenskega jezika kot maternega jezika.

Tudi predstavnik Sveta slovenskih organizacij in koordinator Lokalne turistične organizacije Benečija Sandro Quaglia je opozoril na zmanjšanje članov manjšine. Ko se je sam vključil v delovanje manjšinskih organizacij, je bilo v Benečiji 1300 pripadnikov slovenske manjšine, danes jih je na žalost samo 900, je dejal.

V soboto se bodo Slovenci iz domovine, zamejstva in sveta zbrali na osrednjem dogodku tradicionalne prireditve Dobrodošli doma v Celju. Letošnja prireditev se bo sklenila v nedeljo s 30. Taborom Slovencev po svetu v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.