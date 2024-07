Vlada in predstavniki zaposlenih na upravnih enotah podpisali stavkovni sporazum

Ljubljana, 5. julija - Minister za javno upravo Franc Props, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk in predsednik konference sindikata upravnih enot Dragan Stanković so podpisali stavkovni sporazum. Sporazum bo predvidoma v uradnem listu objavljen v ponedeljek in začel veljati v torek, delo na upravnih enotah pa bo normalno steklo v ponedeljek.