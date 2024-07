Ponudniki vodnih športov nezadovoljni z ustavno odločbo o plovbi po Soči

Idrija, 5. julija - Na Občini Kobarid pozdravljajo odločbo, s katero je ustavno sodišče zavrnilo le manjši nebistveni del odloka o plovbi po reki Soči. Menijo, da je takšna ureditev plovbe pogoj za varno in okolju prijazno uporabo reke. Ponudniki vodnih športov, ki so zahtevali ustavno presojo, pa opozarjajo, da odlok preganja to vrsto turizma.