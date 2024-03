Občina Kobarid zagovarja odlok o plovbi po Soči z izboljšanjem stanja in večjo varnostjo

Kobarid, 4. marca - Novi odlok o določitvi plovbnega režima na Soči, ki od začetka leta velja v občini Kobarid in razburja raftarje, je po navedbah občinske uprave usmerjen k dvigu varnosti plovbe na reki. Omogočeno bo ustreznejše varovanje ekosistema, izboljšali se bosta infrastruktura in kakovost vzdrževanja na vstopno-izstopnih mestih, so sporočili.