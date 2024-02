Za plovbo po Soči pred začetkom sezone trije odloki, kobariški v ustavno presojo

Kobarid, 27. februarja - Tri tedne pred začetkom plovne sezone po Soči vlada v Posočju precejšnja zmeda. Občini Kobarid in Tolmin sta sprejeli vsaka svoj odlok o plovbi, v Bovcu vztrajajo pri starem skupnem odloku, vsi ceniki pa so različni. Skupina fizičnih in pravnih oseb - kajakašev in raftarjev - je kobariški odlok, ki mu nasprotujejo, poslala v ustavo presojo.