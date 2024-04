Ministrstva podpisala memorandum in se zavezala k preprečevanju medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu

Ljubljana, 10. aprila - Predstavniki več ministrstev so danes v Ljubljani podpisali memorandum ter se zavezali, da bodo z lastnim zgledom krepili držo boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu. Ministrstva so se zavezala tudi, da bodo sodelovala pri kampanji, ki jo bo v naslednjih treh letih pripravilo ministrstvo za digitalno preobrazbo.