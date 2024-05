Pirc Musar: Skrajni čas je za ukrepanje na področju nasilja

Brdo pri Kranju, 15. maja - Na Brdu pri Kranju se odvija tretji predsedničin forum, posvečen krepitvi kulture mirnega sobivanja in strateškim ukrepom za preprečevanje nasilja. Po besedah predsednice republike Nataše Pirc Musar poleg vojn in naravnih nesreč naše družbe najmočneje in najostreje zaznamujejo ravno tragični primeri nasilja. "Skrajni čas je za ukrepanje," meni.