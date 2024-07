Objavljen razpis za ravnatelja NUK

Ljubljana, 6. julija - V uradnem listu je bil v petek objavljen javni razpis za delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK). Njegov mandat traja pet let. Zadnji rok za prijavo je 5. avgust. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom poleg zahtevanih izjav priložiti načrt vodenja dela in poslovanja knjižnice.