NUK ob 250-letnici s slavnostno akademijo in razstavo

Ljubljana, 28. maja - Letos obeležujemo 250 let od začetkov Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), naslednice licejske knjižnice. Jubilej bodo obeležili z nocojšnjo akademijo. Slavnostna govornica, predsednica države Nataša Pirc Musar bo NUK podelila odlikovanje red za izredne zasluge. Pripravili so tudi razstavo Hranimo misli - že 250 let.