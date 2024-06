Ravnatelj NUK Viljem Leban za STA: Naloga univerzitetne knjižnice je, da servisira potrebe uporabnikov

pogovarjala se je Tatjana Zemljič

Ljubljana, 8. junija - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) letos obeležujejo 250-letnico knjižnice, ki je naslednica licejske knjižnice. Ob jubileju je ravnatelj Viljem Leban za STA spregovoril o poslanstvu knjižnice in gradnji NUK II, pa tudi o prihodnosti univerzitetnih knjižnic kot "inspirativnih prostorov za študij, raziskovanje in sodelovanje".