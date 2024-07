Velenjski kolesarji že 13. na pot proti Srebrenici

Velenje, 5. julija - Skupina velenjskih kolesarjev se zjutraj že 13. doslej odpravlja na enotedensko rekreativno misijo - kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Kot so ob tem sporočili, bodo s srcem in močjo nog znova vrteli pedala za mir in strpnost ter ohranjali spomin na tragične dogodke v Srebrenici.