Kusturica med kritiki sprejetja resolucije o genocidu v Srebrenici

Beograd/Sarajevo, 24. maja - Do sprejetja resolucije o genocidu v Srebrenici v generalni skupščini ZN je bil v četrtek kritičen priznani srbski režiser Emir Kusturica, ki ga je označil za zločin. Večina držav v regiji je pozdravila sprejetje resolucije, ne pa tudi v Srbiji in entiteti Bosne in Hercegovine Republiki Srbski, kjer so jo označili za neuspeh.