Generalna skupščina ZN potrdila resolucijo o genocidu v Srebrenici

New York, 23. maja - Generalna skupščina Združenih narodov je danes s 84 glasovi za, 19 proti in 68 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki 11. julij razglaša za mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici. Resolucijo sta predlagali Nemčija in Ruanda, Slovenija pa je pri njej sodelovala skupaj s skoraj 40 državami.