Na mednarodnem kongresu neonatologije med drugim o dihalih in nevrologiji

Ljubljana, 5. julija - V Ljubljani se danes zaključuje tridnevni mednarodni kongres neonatologije, kjer so se udeleženci tudi na interaktivnih predavanjih in delavnicah izobraževali o dihalih, nevrologiji, okužbah in prehrani pri novorojenčkih, je za STA pojasnil specialist pediatrije in neonatologije Gregor Nosan. Kongresa se udeležujejo posamezniki iz vsega sveta.