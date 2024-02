Pediatrična klinika UKC Ljubljana prek dobrodelne akcije dobila analizator krvne slike

Ljubljana, 22. februarja - Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je dobila nov hematološki analizator, ki bo po 15 letih nadomestil iztrošeno napravo, so zapisali v sporočilu za javnost. Napravo so kupili z denarjem, zbranim ob dobrodelnem koncertu v organizaciji društva Junaki 3. nadstropja in prostovoljke Jolande Ravnikar.