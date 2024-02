Ljubljanska pediatrična klinika bogatejša za grelno posteljico za novorojenčke

Ljubljana, 1. februarja - Pediatrična klinika UKC Ljubljana je bogatejša za dovršeno reanimacijsko grelno posteljico za novorojenčke, ki jo je kliniki donirala tovarna zdravil Krka. Gre za opremo, ki donošenčkom in nedonošenčkom, potrebnim posebne oskrbe od porodne sobe do intenzivne nege in končnega odpusta, omogoča kakovostno nego, so sporočili iz podjetja.