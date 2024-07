Vlada Doline Aosta po neurju za razglasitev izrednih razmer

Rim, 4. julija - Regionalna vlada italijanske dežele Dolina Aoste je na vlado v Rimu naslovila zahtevo za razglasitev izrednih razmer zaradi silovitih neurij, ki so konec minulega tedna v severni Italiji povzročila plazove in obsežne poplave, danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Še zlasti sta bili prizadeti gorski turistični letovišči Cogne in Cervinia.