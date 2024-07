Po neurju italijanski Cogne odrezan od sveta, evakuacije se nadaljujejo

Rim/Dunaj, 1. julija - Po hudem neurju z močnimi nalivi in zemeljskimi plazovi, ki so minuli konec tedna prizadeli severno Italijo, se danes nadaljuje evakuacija ljudi iz kraja Cogne v Dolini Aoste, ki je še vedno odrezan od sveta. Lokalne oblasti na območju poročajo o veliki škodi na infrastrukturi. Močne nevihte so v nedeljo popoldne prizadele tudi avstrijsko Tirolsko.