Evakuacija iz poplavljenega italijanskega Cogna končana

Aosta/Bellinzona, 3. julija - Italijanski reševalci so danes končali evakuacijo turistov iz kraja Cogne v Dolini Aoste, ki je bil po neurjih in poplavah odrezan od sveta, so sporočile tamkajšnje oblasti. Skupno so evakuirali skoraj 1800 ljudi. Medtem se je število smrtnih žrtev neurij v Švici povzpelo na šest, poročajo tuje tiskovne agencije.