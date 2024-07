V BiH zaradi ponarejanja diplom obtožili 21 oseb in visokošolskih ustanov

Sarajevo, 4. julija - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je v sredo vložilo obtožnico proti 15 fizičnim osebam ter šestim zasebnim visokošolskim ustanovam zaradi suma ponarejanja visokošolskih diplom. Obtoženi so delovali na območju Banjaluke, Mostarja in Brčkega, diplome pa se večinoma nanašajo na pravno, ekonomsko, tehnično-inženirsko in zdravstveno stroko ter menedžment.