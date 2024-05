Več ovadb zaradi suma goljufanja s turističnimi boni

Krško/Novo mesto, 28. maja - Kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so krškemu in novomeškemu državnemu tožilstvu ovadili osem oseb in eno podjetje, osumljene goljufanja s turističnimi boni. Več kaznivih dejanj naj bi zagrešili tako, da naj bi lažno prikazovali nastanitve gostov. Skupaj naj bi neupravičeno dobili nekaj več kot 281.000 evrov.