Nemški Rheinmetall in italijanski Leonardo z načrti za skupno orožarsko podjetje

Düsseldorf/Rim, 4. julija - Nemški in italijanski orožarski podjetji Rheinmetall in Leonardo sta podpisali pismo o nameri za ustanovitev podjetja v deljeni lasti. Največji evropski obrambni podjetji načrtujeta proizvodnjo tankov in oklepnih bojnih vozil. Prvo naročilo v vrednosti 20 milijard evrov naj bi prišlo iz Italije, poročajo tuje tiskovne agencije.