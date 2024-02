Scholz pozval k znatnemu povečanju proizvodnje orožja v Evropi

Hannover, 12. februarja - Evropa mora nujno in znatno povečati proizvodnjo orožja, je danes izjavil nemški kancler Olaf Scholz in opozoril, da stara celina ne živi v času miru. Po njegovih besedah morajo evropske države za ta namen združiti naročila in finančna sredstva, poročajo tuje tiskovne agencije.