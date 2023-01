Leopardi bi lahko spremenili potek vojne v Ukrajini

piše Robrert Petrovič

Berlin, 25. januarja - Nemčija naj bi po pritiskih Kijeva in več zahodnih držav vendarle odobrila dobavo bojnih tankov leopard 2 Ukrajini. Tanki, ki so jih v Nemčiji poimenovali "volkswagen golf nemške tankovske industrije", zaradi svoje vsestranskosti veljajo za ene najuglednejših na svetu in bi po mnenju mnogih lahko spremenili potek vojne.