V Kopru domačini izglasovali 30 projektov participativnega proračuna

Koper, 4. julija - Občani Kopra so tudi letos množično sodelovali pri glasovanju za participativno razporejanje proračunskega denarja, so sporočili z Mestne občine Koper. V prvem krogu so podali 152 projektnih predlogov, zdaj pa so jih izglasovali 30 v skupni vrednosti 920.864 evrov. Izbrane projekte bodo izvedli v naslednjih dveh letih.