V Mestni občini Krško za participativni proračun namenjajo 210.000 evrov

Krško, 8. marca - V Mestni občini Krško bodo v letu 2025 za participativni proračun namenili 210.000 evrov. Denar za projekte, ki jih predlagajo občani, bodo razdelili v sedem območij, v vsako po do 30.000 evrov. Občani bodo lahko predloge podali med 18. marcem in 18. aprilom, so sporočili z občine.