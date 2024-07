V reviziji poslovanja šestih političnih strank za dobrih 253.000 evrov nepravilnosti

Ljubljana, 4. julija - Računsko sodišče je v revizijah pravilnosti poslovanja šestih političnih strank izdalo pozitivno mnenje NSi, Levici, SLS, SD in Svobodi, SDS pa mnenje s pridržkom. Znesek ugotovljenih nepravilnosti znaša dobrih 253.000 evrov, stranke so morale zato v humanitarne namene vplačati skoraj 20.000 evrov, ena stranka pa mora to še narediti.