Po opravljeni reviziji poslovanja v letu 2022 Svobodi in SD pozitivno mnenje, SDS mnenje s pridržkom

Ljubljana, 4. julija - Računsko sodišče je opravilo revizijo poslovanja strank SDS, Gibanje Svoboda in SD v letu 2022. Svobodi in SD je po opravljeni reviziji izreklo pozitivno mnenje, SDS pa mnenje s pridržkom, ker stranka posameznih prispevkov, pridobljenih v nasprotju z zakonom, ni nakazala v humanitarne namene in ker ni ustrezno poročala o prispevkih fizičnih oseb.