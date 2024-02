Računsko sodišče SLS za poslovanje v letu 2022 izdalo pozitivno mnenje

Ljubljana, 29. februarja - Računsko sodišče je ugotovilo, da je stranka SLS v vseh pomembnih pogledih v letu 2022 poslovala skladno z zakonom o političnih strankah in zakonom o volilni in referendumski kampanji, zato je izreklo pozitivno mnenje. Pozitivno mnenje je sodišče lani izreklo tudi NSi in Levici, poslovanje SD, Svobode in SDS pa bo še preverilo.