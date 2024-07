Pregled - šport, 3. 7. (sreda)

LYON - Britanski as Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Franciji in novi rekorder po številu etapnih zmag na Touru. Na trasi od Saint-Jean-de-Maurienna do Saint Vulbasa (177,4 km) je bil najboljši v sprintu. V skupnem seštevku še naprej, čeprav je skoraj trčil v prometni znak, vodi slovenski as Tadej Pogačar. Petindvajsetletni član ekipe UAE Team Emirates je namreč okoli 60 km pred ciljem skorajda zadel cestni otoček s prometnim znakom. Komaj se je izognil trčenju, po njegovem manevru nazaj na desni pas pa je padlo nekaj drugih kolesarjev. Pogačar je po prečkanju ciljne črte v času glavnine obdržal 45 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 50 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Peti skupno je drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki zaostaja 1:14 minute in se je izognil težavam na cesti, ki jo je v drugem delu etape nekaj deset kilometrov močil tudi dež.

LJUBLJANA - Pet slovenskih plavalcev bo nastopilo na olimpijskih igrah v Parizu, je potrditev prejela Plavalna zveza Slovenije (PZS), Neža Klančar in Sašo Boškan med posamezniki ter ženska štafeta na 4x100 m prosto. Plavalni del na olimpijskih igrah bo potekal od 27. julija do 4. avgusta.

LJUBLJANA - Sedmerica slovenskih atletinj in atletov je že potrjenih za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Četverica na čelu z evropskim prvakom in svetovnim podprvakom Kristjanom Čehom je izpolnila mednarodne norme, trojica pa se je uvrstila prek lestvice Svetovne atletike, ki je potrdila nastope. Seznam se sicer lahko še nekoliko podaljša.

PIREJ - Košarkarji Slovenije imajo v četrtek še eno priložnost, da se prebijejo v zaključne boje kvalifikacij za olimpijske igre, a imajo po uvodnem porazu s Hrvaško zdaj še dodatno težavo. Nova Zelandija je danes premagala Hrvaško z 90:86, kar pomeni, da mora Slovenija za drugo mesto v skupini zmagati z najmanj desetimi točkami prednosti. Slovenija je s porazom na prvi tekmi z 92:108 izbrala težjo pot do Pariza. Ne le, da za mesto na olimpijskem turnirju ne sme več izgubiti, letvico ima zdaj postavljeno še višje. Teoretično je hkrati v krogu treh ekip z eno zmago dosegljivo tudi prvo mesto v skupini, a za to je treba Novo Zelandijo premagati za vsaj 29 točk.

LJUBLJANA - Slovenski reprezentant Klemen Prepelič bo kariero nadaljeval v novoustanovljenem klubu v Dubaju. V novi sezoni bo tako obiskal tudi Ljubljano in Novo mesto, saj bo Dubaj nastopal v ligi Aba. Ob njem sta nova igralca zasedbe trenerja Jurice Golemca še Awudu Abass in Danilo Anđušić. Srb je zadnja tri leta igral za Partizan, Italijan Abass pa je bil pretekle štiri sezone član Virtusa Bologne.

LOS ANGELES - Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James je podpisal novo dveletno pogodbo in ostaja član Los Angeles Lakers v severnoameriški ligi NBA. Devetintridesetletni James bo na sezono prejel 52 milijonov dolarjev oziroma 48,3 milijona evrov. Legendarni košarkar iz Akrona v Ohiu bo tako v NBA igral vsaj do 41. leta starosti, v prihodnjem tekmovalnem obdobju pa se mu bo pri jezernikih pridružil tudi sin Bronny James. Ta je bil na nedavnem naboru izbran kot 55.

WIMBLEDON - Na teniškem turnirju za grand slam v Wimbledonu so se danes med drugimi v tretji krog uvrstili tudi lanski zmagovalec in letos tretji nosilec Španec Carlos Alcaraz, Rus Danil Medvedjev in druga nosilka Američanka Coco Gauff. Izpadla pa sta osmopostavljeni Norvežan Casper Ruud in Japonka Naomi Osaka.