Pregled - svet, 3. 7. (sreda)

RAMALA - Izraelske oblasti so odobrile zaseg približno 12,7 kvadratnih kilometrov ozemlja na zasedenem Zahodnem bregu in ga razglasile za državno ozemlje, je sporočila izraelska organizacija Peace Now. Ob tem je opozorila, da gre za največji zaseg palestinskega ozemlja v zadnjih treh desetletjih. Po njenih podatkih je Izrael od začetka letošnjega leta za državno ozemlje razglasil že 23,7 kvadratnih kilometrov Palestine.

GAZA/RAMALA - Izraelska vojska je v torek malo pred polnočjo z dronom ciljala begunsko taborišče Nur Šams na zasedenem Zahodnem bregu in pri tem ubila štiri moške. O več smrtnih žrtev izraelskih napadov znova poročajo tudi iz Gaze, kjer so bili prisiljeni evakuirati vseh 320 pacientov Evropske bolnišnice pri Han Junisu na jugu palestinske enklave. Glede na pretekle izkušnje je pričakovati, da bo na območju, za katerega je izraelska vojska predvidela evakuacijo, sledila kopenska ofenziva. V napadu z nožem v nakupovalnem središču v mestu Karmiel na severu Izraela pa je bila ubita ena oseba, še ena pa je bila ranjena. Policija je napadalca ubila. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je opozorilo, da je bil napad odziv na zločine in agresijo Izraela proti Palestincem.

TEL AVIV/BEJRUT - Libanonsko oboroženo gibanje Hezbolah je proti Izraelu izstrelilo več kot 100 raket. Gre za povračilni napad, potem ko je izraelska vojska ubila enega od višjih poveljnikov tega šiitskega gibanja.

ASTANA - Voditelji članic Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) se zbirajo v Kazahstanu, kjer bo v četrtek potekal vrh SCO s poudarkom na krepitvi sodelovanja v Evraziji. Ruski predsednik Vladimir Putin je kitajskemu kolegu Xi Jinpingu dejal, da so odnosi med državama vse močnejši. Xi je v kratkih uvodnih besedah Putina označil za svojega starega prijatelja. Ob robu vrha se je Putin sešel tudi s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

VATIKAN - Papež Frančišek je potrdil kanonizacijo 15-letnega Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006 umrl za levkemijo. Acutis, ki so ga zaradi širjenja katolištva na spletu poimenovali božji vplivnež, bo tako postal prvi svetnik iz generacije milenijcev. Točen datum njegove kanonizacije ni znan, najverjetneje pa se bo to zgodilo prihodnje leto.

BRUSELJ - Članice zveze Nata so se teden dni pred vrhom zavezništva v Washingtonu dogovorile, da bodo prihodnje leto za pomoč Ukrajini namenile 40 milijard evrov. Hkrati pa članice niso podprle načrta o dolgoročni finančni zavezi za Ukrajino, ki bi znašala 40 milijard evrov na leto.

NEW YORK - Nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu bodo kazen po obsodbi zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov na newyorškem sodišču izrekli šele 18. septembra. Izrek kazni je bil sprva predviden 11. julija, vendar pa Trumpovi odvetniki po odmevni odločitvi vrhovnega sodišča o imuniteti za uradna dejanja predsednika zahtevajo razveljavitev obsodbe, ker je dokazni material vseboval tudi nekaj dejanj, ki jih je Trump storil kot predsednik. Trumpova pravna strategija je zavleči razplet vseh kazenskih pregonov vsaj do novembra letos, ko upa, da bo spet zmagal na predsedniških volitvah.

NEW YORK - Orkan Beryl nadaljuje uničujoč pohod po Karibih, kjer je doslej terjal najmanj šest življenj. Izredno močna nevihta za ta čas leta trenutno kot orkan četrte stopnje s hitrostjo vetra do 240 kilometrov na uro potuje skozi odprto morje proti Jamajki. Beryl je v torek kot orkan pete stopnje z 265 kilometri na uro presegla julijski rekord, ki ga je leta 2005 s hitrostjo 257 kilometrov na uro dosegel orkan Emily.

PALERMO - Evropski konservativci in reformisti (ECR) so za vodji politične skupine v Evropskem parlamentu potrdili Nicolo Procaccinija iz Bratov Italije in Joachima Brudzinskega iz poljske stranke Zakon in pravičnost (PiS). ECR bo imela v novem sklicu Evropskega parlamenta 84 evroposlancev.

PARIZ - V 102. letu starosti je umrl nekdanji francoski zunanji minister Roland Dumas, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dumas je zunanje ministrstvo vodil med predsedovanjem Francoisa Mitterranda v 80. in 90. letih. Čeprav je pravnik veljal za spretnega politika, je konec njegove politične kariere zaznamovala obsodba zaradi korupcije.

NEW DELHI - Po najnovejših podatkih je v torkovem stampedu med hindujskim verskim zborovanjem na severu Indije umrlo najmanj 121 ljudi, večinoma žensk. Policija je opozorila, da se je dogodka udeležilo 250.000 ljudi oziroma trikrat več od dovoljenih 80.000, do stampeda pa je prišlo na koncu, ko je množica hotela slediti odhajajočemu guruju.

PARIZ - Francosko tožilstvo je zahtevalo obtožnico za znanega francoskega režiserja Benoita Jacquota zaradi posilstva igralk Isilde Le Besco in Juliee Roy. 77-letnega Jacquota so v ponedeljek pridržali zaradi zaslišanja, potem ko je francoska igralka Judith Godreche v začetku tega leta proti njemu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevnega posilstva v času, ko je bila z njim v razmerju. Slednje se je začelo, ko je bila igralka mladoletna. Podobne obtožbe na račun režiserja so nato podale še druge igralke.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem napadu z raketami in droni na ukrajinsko mesto Dnipro je bilo ubitih pet ljudi, 34 pa je bilo ranjenih. Še dve osebi sta bili ubiti v ruskih napadih na regiji Doneck in Harkov. O napadih poročajo tudi iz Rusije, kjer je zračna obramba ponoči sestrelila več ukrajinskih dronov.

SOFIJA - Bolgarski parlament ni izglasoval nove manjšinske vlade, ki jo je po predčasnih volitvah predlagal kandidat za mandatarja Rosen Željazkov iz desnosredinske stranke Gerb. Politična kriza v Bolgariji se tako po šestih parlamentarnih volitvah v zadnjih treh letih nadaljuje. Vlada bo zdaj poskusila sestaviti drugouvrščena stranka turške manjšine.

BRUSELJ - Evropska komisija je odobrila načrt nemškega letalskega prevoznika Lufthansa za prevzem dela državne italijanske letalske družba ITA Airways, a pod določenimi pogoji. Bruselj je sprva izrazil zaskrbljenost glede varstva konkurence, na katero pa sta Lufthansa in italijanska država odgovorili z več napovedanimi zavezami, ki jih morata zdaj izpolniti.