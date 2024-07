V pogajanjih za javni sektor se bodo pred poletnimi dopusti poskušali uskladiti o ključnih vprašanjih

Ljubljana, 3. julija - Pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah v javnem sektorju se bodo na različnih ravneh nadaljevala tudi v tem in prihodnjem tednu. Kjer so še narazen, bodo poskušali zbližati stališča, cilj pa je, da se pred poletnimi dopusti uskladijo o ključnih vprašanjih.