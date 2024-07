Na NIJZ prejeli novo prijavo ošpic v Sloveniji

Ljubljana, 3. julija - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so prejeli novo prijavo okužbe z ošpicami. Gre za osebo, ki se je v nedeljo, 30. junija, med 14. in 21. uro nahajala v čakalnici v urgentnem bloku UKC Ljubljana. Vse, ki so bili v nedeljo popoldan v urgentnem bloku, opozarjajo, da obstaja možnost za okužbo, če pred ošpicami niso zaščiteni.