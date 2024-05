WHO in Unicef opozarjata na naraščanje primerov ošpic v Evropi

Koebenhavn/Ženeva/Ljubljana, 28. maja - Število primerov ošpic v Evropi narašča že drugo leto zapored in bi lahko že kmalu preseglo skupno število lani zabeleženih primerov, sta danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Unicef. Države sta pozvala k hitremu ukrepanju in okrepitvi cepljenja.