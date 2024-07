Pregled - šport, 2. 7. (torek)

Ljubljana, 2. julija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 2. julija.

GRENOBLE - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec četrte etape dirke po Franciji. Na trasi od Pinerola v Italiji do Valloira (139,6 km) v Franciji je na vrhu slovitega prelaza Galibier strl Danca Jonasa Vingegaarda in po sijajnem spustu slavil 12. etapno zmago na rumeni pentlji. Ciljno črto je prečkal 35 sekund pred tekmeci.

PIREJ - Košarkarji Slovenije so s porazom začeli kvalifikacijski turnir v Pireju za olimpijske igre v Parizu. Izgubili so proti Hrvaški z 92:108 (16:31, 41:54, 68:93). Hrvati so si z zmago na stežaj odprli vrata do prvega mesta v skupini, varovanci selektorja Aleksandra Sekulića pa si bodo skušali napredovanje v polfinalu zagotoviti v četrtek ob 16.30 proti Novi Zelandiji. Luka Dončić je dosegel 26 točk, 19 pa jih je prispeval Klemen Prepelič.

LJUBLJANA - Slovenski nogometaši, ki so v ponedeljek v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji šele po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Portugalski, so se po zgodovinskem dosežku danes na Kongresnem trgu v Ljubljani navijačem zahvalili za vso podporo med EP. Nogometaši so ob zahvalah poudarili tudi željo po čimprejšnjem vnovičnem takšnem sprejemu.

MÜNCHEN/LEIPZIG - Nizozemska nogometna reprezentanca je predzadnja četrtfinalistka evropskega prvenstva v Nemčiji. V Münchnu so oranžni s 3:0 (1:0) premagali Romunijo. V drugem današnjem dvoboju osmine finala so Turki premagali Avstrijo z 2:1 (1:0) in postali še zadnji četrtfinalisti EP.

BLED - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar se je odločil, da ne bo igral za reprezentanco v letošnjih kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini. To je 36-letni Hrušičan sporočil na današnji novinarski konferenci na Bledu.

WIMBLEDON - V Wimbledonu končujejo dvoboje prvega kroga teniškega turnirja za grand slam. Favoriti so v večini prvo nalogo uspešno opravili, izpadla sta le šesta nosilca Rus Andrej Rubljov in branilka naslova Čehinja Marketa Vondroušova. Uspešno se je na teniška igrišča vrnil Novak Đoković, zahteven dvoboj je dobila prva igralka sveta Iga Swiatek.

MILANO - Mednarodno združenje športnih novinarjev (AIPS) je z internetno prireditvijo obeležilo 100-letnico svojega delovanja. Združenje je bilo ustanovljeno v Parizu leta 1924 pred začetkom olimpijskih iger, te bo francoska prestolnica gostila tudi letos in 6. avgusta bo tam AIPS na sedežu Unesca z uradno slovesnostjo obeležilo obletnico delovanja.