Pregled - svet, 2. 7. (torek)

KIJEV - Madžarski premier Viktor Orban je med nenapovedanim obiskom v Kijevu pozval ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj premisli o krajšem premirju, ki bi pospešilo mirovne pogovore z Rusijo. Gostitelj je Orbanu sporočil, da ceni njegov obisk ob začetku madžarskega predsedovanja Svetu EU, in poudaril, da Ukrajina potrebuje pravičen mir. Zelenski in Orban sta se pogovarjala tudi o trgovini, meddržavnih odnosih, infrastrukturi in energiji.

KIJEV/MOSKVA/WASHINGTON - Rusija trdi, da je v napadu na letalsko oporišče ukrajinskih sil v ponedeljek uničila pet lovcev tipa su-27. Tako iz Ukrajine kot iz Rusije so danes znova prihajala poročila o medsebojnem obstreljevanju in sestrelitvah dronov. ZDA bodo Ukrajini zagotovile novo vojaško pomoč v vrednosti 2,3 milijarde dolarjev, je medtem napovedal obrambni minister ZDA Lloyd Austin, ki se je srečal z ukrajinskim kolegom Rustemom Umerovom.

NEW YORK - Kar 96 odstotkov prebivalcev Gaze se sooča s hudim pomanjkanjem hrane, je na zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu povedal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar. Pred njim je višja koordinatorka za humanitarno pomoč in obnovo Gaze Sigrid Kaag izrazila zaskrbljenost zaradi izraelskega ukaza za evakuacijo Han Junisa, ki je prizadel približno 250.000 ljudi. Skupno je v Gazi razseljenih že več kot 1,9 milijona ljudi - okoli 80 odstotkov vseh.

GAZA/JERUZALEM - Izrael se bliža zadnji fazi uničenja Hamasa, je v ponedeljek v Jeruzalemu povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki tako po skoraj devetih mesecih uničujoče ofenzive v Gazi še naprej verjame v zmago nad palestinsko islamistično skupino. Palestinski civilisti so bili znova primorani bežati z določenih območij na jugu Gaze. Po vnovičnih izraelskih napadih iz Han Junisa prihajajo poročila o mrtvih in ranjenih, so sporočili iz palestinskega Rdečega polmeseca.

HAAG - Nekdanji vodja nizozemske obveščevalne službe Dick Schoof je prisegel kot novi predsednik nizozemske vlade, potem ko se je moral položaju zaradi nezadostne podpore odpovedati vodja skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) Geert Wilders. 67-letni Schoof je po 14 letih na položaju nasledil Marka Rutteja, ki je bil medtem imenovan za novega generalnega sekretarja zveze Nato. Ministri njegove vlade so v kraljevi palači prisegli kralju Viljemu-Aleksandru in nizozemski ustavi.

BRUSELJ - Kandidatka za predsednico nove Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki ta položaj zaseda že zdaj, se je sestala z vodji političnih skupin Evropskega parlamenta. Kot je sporočila, so razpravljali o prednostnih nalogah EU v prihodnjem zakonodajnem obdobju, pri čemer je izrazila pripravljenost na sodelovanje s parlamentom. Von der Leyen so voditelji članic EU minuli četrtek parlamentu predlagali za nov mandat. Glasovanje bi lahko potekalo 18. julija.

VARŠAVA - Nemčija namerava izplačati odškodnino približno 40.000 še živečim žrtvam nacistične okupacije Poljske med drugo svetovno vojno, je med obiskom v Varšavi napovedal nemški kancler Olaf Scholz. Poljski premier Donald Tusk je odločitev Nemčije pozdravil in dodal, da bi žrtve odškodnino lahko prejele v prihodnjih mesecih. Razpravljala sta tudi o varnostnih razmerah v Evropi, pri čemer je Tusk pozval Nemčijo, naj prevzame vodilno vlogo pri zagotavljanju evropske varnosti.

NEW DELHI - V stampedu med hindujskim verskim zborovanjem blizu mesta Hathras na severu Indije je življenje izgubilo najmanj 116 ljudi, še okrog 20 jih je ranjenih. Do smrtonosne nesreče je prišlo, ko so udeleženci zapuščali prizorišče, medtem pa jih je zajel in zaslepil močan peščeni vihar, ki je povzročil paniko, ljudje so začeli bežati. Na incident sta se že odzvala premier Narendra Modi in predsednica Droupadi Murmu, ki sta izrazila sožalje sorodnikom žrtev.

OSLO - Norveška varnostna služba je sporočila, da je na podlagi sumov vohunjenja za Kitajsko pridržala norveškega državljana. Moškega, čigar identitete še niso razkrili, so pridržali na mednarodnem letališču v Oslu, potem ko se je vrnil s Kitajske, je sporočil predstavnik norveške protiobveščevalne službe. Ob tem niso navedli nobenih domnev o tem, katere informacije naj bi osumljenec predajal Kitajski in na kakšen način.

MANILA - Filipini in Kitajska so se zavzeli za deeskalacijo napetosti v Južnokitajskem morju, kjer v zadnjih mesecih pogosto prihaja do konfrontacij med njunima mornaricama. V zadnjem incidentu v bližini atola Second Thomas Shoal je bil sredi junija huje poškodovan pripadnik filipinske mornarice, potem ko je plovilo kitajske obalne straže namerno trčilo v filipinsko ladjo. V luči teh napetosti sta državi sklenili tudi dogovor o izboljšanju komunikacij med mornaricama.

RIM - Italijanska policija je zaradi umora aretirala Antonella Lovata - lastnika kmetijskega podjetja, za katerega je na črno delal 31-letni indijski priseljenec Satnam Singh, ki je 19. junija izkrvavel do smrti, potem ko ga je delodajalec po delovni nesreči skupaj z odrezano roko pustil pred njegovo hišo. Tragedija je v Italiji sprožila ogorčenje in znova odprla razpravo o delovnih pogojih delavcev brez dokumentov.

BRUSELJ - Evropska komisija je napovedala nov naložbeni sveženj za regijo Zahodnega Balkana, s katerim bi lahko spodbudili naložbe v višini 1,2 milijarde evrov. Podprli bodo naložbe v oskrbo z vodo, upravljanje odpadnih voda v Črni gori ter Bosni in Hercegovini, železniški promet v Srbiji ter zeleno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij v regiji. Gre za del 30 milijard evrov vrednega naložbenega načrta za Zahodni Balkan, sprejetega oktobra 2020.

ZAGREB - V Zagrebu načrtujejo vrsto projektov na področju zelenega in energetskega prehoda ter digitalizacije, ki jih bo v letošnjem in prihodnjem letu z 206,9 milijona evrov posojila sofinancirala Evropska investicijska banka (EIB). Gre za prvo naložbo EIB v infrastrukturne projekte mesta Zagreb. Sredstva bodo med drugim porabili za sofinanciranje gradnje vrtcev, šol, stanovanj, podhodov, urejanje območij za pešce in kolesarskih stez.

PODGORICA - V neurju, ki je dopoldne zajelo Črno goro, sta umrli dve osebi, je potrdila policija. Na delavca na gradbišču v obmorskem Čanju se je zrušil žerjav, na Luštici pa je moški umrl zaradi udara strele. Pod vodo se je znašla Budva, o poplavah in podrtih drevesih so poročali tudi iz Podgorice in Nikšića. Neurja so prizadela tudi več krajev v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, med drugim tudi Beograd, kjer je voda preplavila nekatere ceste in ulice.

NEW YORK - Orkan Beryl, ki je v ponedeljek divjal po jugovzhodnih karibskih otoških državah, je na Grenadinih potrjeno zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Teh je po podatkih oblasti na otočju skupno že več, vendar ni še jasno, koliko. Iz več karibskih otočij poročajo tudi o poplavah, obsežni gmotni škodi in hudem opustošenju. Prvi junijski orkan se je medtem okrepil na potencialno katastrofalen orkan pete kategorije in potuje proti Jamajki.

BRASILIA - V brazilski Amazoniji so letos zabeležili že več kot 13.000 gozdnih požarov, kar je največ v zadnjih 20 letih, razkrivajo satelitski posnetki. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število požarov povečalo za 61 odstotkov. Glavni vzrok naj bi bila lanskoletna zgodovinska suša na območju.