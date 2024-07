Vlada in sindikati javnega sektorja danes nadaljujejo krovna pogajanja

Ljubljana, 3. julija - Vladna pogajalska skupina in sindikati javnega sektorja bodo danes nadaljevali krovna pogajanja o plačni reformi in odpravi plačnih nesorazmerij. Sindikati pričakujejo, da bodo danes zaprli nekatera odprta vprašanja ter se dogovorili, kako, na kakšen način in kdaj bodo naredili še zadnje potrebne korake na poti do dogovora.