Vlada in sindikati javnega sektorja danes predvsem o nadaljnjih aktivnostih

Ljubljana, 27. maja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes na krovnih pogajanjih pregledali celoten nabor aktivnosti, ki jih je treba izpeljati, da bi lahko nov plačni sistem zaživel. Stebrna pogajanja bodo potekala ta in naslednji teden, sredi naslednjega tedna se bodo na krovnih pogajanjih lotili še novega plačnega zakona.