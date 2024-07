Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila podporo za dostop do zdravstvenih podatkov

Ljubljana, 2. julija - Vlada je na seji odbora v veljavni načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrstila podporo za dostop do zdravstvenih podatkov. Cilj projekta je omogočiti raziskovanje in inovacije na podlagi zdravstvenih podatkov. V omenjeni načrt je uvrstila tudi ureditev prostorov Zdravstvenega doma (ZD) Grosuplje, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.