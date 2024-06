Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila še dva projekta s področja izobraževanja

Ljubljana, 26. junija - Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2027 uvrstila tudi prenovo strehe na Gimnaziji Celje in prenovo sanitarnih prostorov v študentskem domu XI na Viču v Ljubljani. Poleg tega je spremenila vrednosti nekaterih investicijskih projektov v vzgojno-izobraževalnih zavodih, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.