Vlada potrdila sofinanciranje investicij v štiri zdravstvene domove

Ljubljana, 26. junija - Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027 uvrstila štiri nove projekte s področja zdravstva. Iz proračuna bodo sofinancirani adaptacija Zdravstvenega doma Logatec, izgradnja prizidkov k zdravstvenima domovoma Tržič in Laško ter dozidava in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Lendava, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.