OECD bo predstavila najnovejše poročilo o Sloveniji

Brdo pri Kranju, 3. julija - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) bo danes predstavila najnovejši gospodarski pregled za Slovenijo. Gre za dveletni dokument z analizo trenutnih gospodarskih razmer, dosežkov zadnjih dveh let in izzivov, vsebuje pa tudi priporočila državi. Ob tej priložnosti bo na Brdu pri Kranju poseben dogodek z visoko udeležbo.