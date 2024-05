Boštjančič na zasedanju OECD o aktualnih globalnih izzivih

Pariz, 3. maja - V Parizu se danes zaključuje dvodnevno ministrsko zasedanje sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), na katerem Slovenijo zastopa finančni minister Klemen Boštjančič. Tokrat so bila v ospredju vprašanja, povezana s podnebnimi spremembami, digitalizacijo, demografskimi spremembami, varnostjo in umetno inteligenco.