Davčni primež v Sloveniji lani nekoliko višji

Pariz, 25. aprila - Davčni primež, to je delež davkov in socialnih prispevkov delodajalca in delojemalca za samskega delavca s povprečno plačo, je v Sloveniji lani dosegel 43,3 odstotka in se glede na 2022 zvišal za 0,43 odstotne točke, kaže letošnje poročilo OECD o obdavčitvi plač. Slovenija je imela sedmi največji primež med 38 članicami organizacije.