Vzhod Hrvaške zajelo neurje s točo, težave zaradi vremena tudi v BiH in Srbiji

Zagreb, 2. julija - Hrvaško so ponoči prizadele obilne padavine z močnim vetrom, ki jih je ponekod spremljala toča. Največ težav so povzročile na vzhodu države, pred tem pa tudi na območju Zagreba, poročajo hrvaški mediji. O močnejših padavinah poročajo tudi iz sosednje Bosne in Hercegovine ter Srbije, kjer največ dežja pričakujejo danes.